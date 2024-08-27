Росія може завдати нового удару по Україні найближчим часом: експерт назвав причини

Російські загарбники найближчим часом можуть завдати додаткового дорозвідувальний ракетного удару по Україні.

Таку думку в етері Еспресо висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він заявив, що атака, яка відбулась 26 серпня, насправді могла готуватись на День незалежності, але росіяни відстали від графіка через те, що українські військові провели низку операцій на російських аеродромах.

"Ми бачили, як системно наносяться удари аеродромах з тактичної авіації, стратегічної авіації, і їм постійно доводилось переміщувати свої літаки, змінювати місце дислокації боєкомплекту, тобто все це відтермінувало, не дало їм можливості здійснити цей удар саме на 24 серпня", - розповів він.

Коваленко заявив, що Росія запустила по Україні майже всю наявну ракетну зброю, яку виготовила після масованої атаки 8 липня.

"Але загально якщо подивитися на період між 8 липня та 26 серпня, майже весь боєкомплект, який росіяни мали можливість за цей період виробити на своєму виробництві повністю готову продукцію, відправити на аеродроми, то вона майже повністю співпадає з тією кількістю, яка була задіяна. Тому чи будуть у майбутньому такі удари з боку російських окупантів - так, будуть, вони будуть продовжувати ці масовані удари. Але настільки масовані, настільки великі вони можуть собі дозволити залежно від того, як працює в них виробництво, тому це приблизно раз на місяць, раз на півтора місяця, саме у такому масштабі", - зазначив він.

Також експерт висловив припущення, що найближчим часом російські загарбники завдадуть нового удару по Україні, але він буде значно меншим.

"Якщо ж говорити про найближчий час, короткострокову перспективу, найближчими днями вони можуть провести дорозвідувальний удар. Але це обмеженим боєкомплектом, значно меншим, менш потужним, але вони можуть його провести саме у форматі дорозвідувальної діяльності. Зараз вони зроблять висновки, які об’єкти вони уразили, які об’єкти наскільки пошкоджені. І потім можуть другою хвилею, навіть цієї ночі, через 48 годин, через 72 години, поки ще це актуально, вони можуть організувати дорозвідувальний удар, але, знову ж таки наголошую, значно меншою кількістю боєкомплекту, обмеженою кількістю", - додав експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує відповідь на удари РФ.

Крім того, ми також інформували, що у Польщі під час ранкової атаки РФ по Україні впав "невпізнаний об'єкт".

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