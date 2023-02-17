Росія на річницю вторгнення може завдати удару: Єрмак звернувся до українців

Агресорка Росія на річницю вторгнення до України може завдати удару. В Офісі президента наголошують, що гготові до різних сценаріїв.

Про це повідомив у свєму Telegram керівник ОП Андрій Єрмак.

Єрмак радить громадянам слухати Повітряні сили. Він наголошує, що все буде Україна.

"24 лютого ми готові до різних сценаріїв. Не забувайте, що в нас класні Повітряні сили, тому слухайте, що кажуть саме ці люди, які вміють збивати російські та інші повітряні цілі", - йдеться у його повідомленні.

"Сюрпризи" Росії до 24 лютого

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що до річниці вторгнення до України окупанти можуть завдати ще одну серію ракетних ударів по всій Україні. Адже реальний військовий успіх "продовжує вислизати" від них.

Військовий експерт Петро Черник прогнозує, що Росія до 24 лютого може вдатися до диверсій в Україні чи інших країнах Європи. Крім того, на його думку, "до 24 лютого буде ще одна ракетна атака".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк каже, що намагаються накопичити достатній обсяг ракет, який використають для масованого трихвильового каскаду. Зокрема, щоб у річницю вторгнення в Україну показати, що в них ще є "порох у порохівниці".

Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, що російське командування вже почало підготовку до 24 лютого. За його словами, може бути "і хвиля ракетних ударів, і інформаційно-психологічна операція".

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