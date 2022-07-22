Росія націлилася на Одесу, 2023-го може піти у наступ - Foreign Policy

На початку 2023-го держава-терористка Росія може розпочати новий масштабний наступ на Україну.

Мета цього "серйозного російського наступу" - захоплення Одеси та південно-західного узбережжя. Крім того, окупанти будуть намагатися відрізати Україну від Чорного моря.

Про це повідомляє Foreign Policy.

Видання пише, що Москва не просто хоче поглинути схід України. Американські та європейські чиновники вважають: Кремль націлився на Одесу як на "головний стратегічний приз на наступному етапі війни".

"Ми маємо зробити все можливе, щоб дати їм (Україні - Ред.) не лише обладнання, а й людей - свіжих людей, добре навчених людей, щоб спробувати пережити це", - сказав на умовцеах анонімності західний чиновник.

Якщо російським військам вдасться захопити Одесу, то це буде "стратегічно катастрофічним" варіантом для України, наголошують джерела Foreign Policy. Зазначається, що це "завдасть нищівного удару по її військових зусиллях і дасть Москві контроль над життєво важливими світовими запасами продовольства".

Водночас видання пише про жорсткий опір українція, який поєднаний з військовою допомогою Заходу, а також власними військовими помилками РФ. Це означає те, що російські війська навряд и зможуть захопити Одесу, навіть якщо місто стане їхнім пріоритетом на наступному етапі війни.

Нагадаємо, російський опозиціонер Михайло Касьянов вислови думку про те, що диктатор Володимир Путін хотів змінити владу у Києві і дійти до Одеси. Глава Кремля планував швидко провести свою "спецоперацію" в Україні.

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