Росія накопичує авіаційну техніку в Білорусі: з аеропортів летять літаки в напрямку України

Росія накопичує авіаційну техніку в Білорусі: з аеропортів летять літаки в напрямку України

Мінськ привів у бойову готовність частину підрозділів.

Російська Федерація продовжує накопичувати авіаційну техніку на території Білорусі.

Про це повідомили у Генштабі.

Крім того, на території республіки країна-агресорка Росія продовжує активізацію спецпризначенців.

На аеродромі Мачулищі зосереджено понад 50 літаків, 10 вертольотів та 2 літака Ан-124. З аеродромів Барановичі та Мачулищі постійно злітають транспортні літаки в напрямку України.

Білоруське командування привело у бойову готовність частину своїх підрозділів.