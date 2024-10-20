Росія накопичує ракети для потужного удару по Україні — ZDF

З точки зору росіян, такий удар буде доцільним саме у зв’язку із початком опалювального сезону.

Уже понад тиждень Росія майже не застосовує ракети для своїх ударів по українських містах, атакуючи здебільшого ударними дронами та іноді зенітно-ракетними комплексами С-300, які функціонували в режимі “земля-земля”.

Про це повідомляє німецький телеканал ZDF.

На думку оглядачів, це може свідчити про підготовку масштабного ракетного удару, який, ймовірно, буде націлений на енергетичну інфраструктуру.

"Одне з можливих пояснень полягає в тому, що Росія скорочує виробництво крилатих і балістичних ракет, а наявні запаси вичерпуються. Інша можливість полягає в тому, що Росія накопичує таку зброю для більшого концентрованого удару по Україні, ймовірно, націленого на енергетичну інфраструктуру країни”, - стверджують в огляді.

Німецькі аналітики вважають, що, з точки зору росіян, такий удар буде доцільним саме у зв’язку із початком опалювального сезону.

Нагадаємо, вночі проти 19 жовтня українські повітряні сили вперше збили крилату ракету РФ класу "повітря-поверхня" Х-69, яка мала касетну бойову частину.

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