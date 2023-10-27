Росія накопичує ракети: у ГУР повідомили, до чого готуватися взимку

Ракетні удари ворога знову будуть націлені на критичну інфраструктуру.

Останнім часом російська окупаційна армія не застосовує масованих ракетних ударів по Україні, що може свідчити про накопичення ракетного озброєння державою-агресоркою для атаки на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, слід бути готовими до продовження терористичних атак ворога на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичної інфраструктури.

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“Враховуючи те, що на певному рівні виробництво ракетних озброєнь у агресора зберігається, і останнім часом ми не бачили масованого використання ракетного озброєння, то іде певне накопичення”, - зазначив представник ГУР.

Андрій Юсов нагадав, що попередньої зими були масовані ракетні атаки, коли ворог одночасно міг випустити понад 100 ракет різних типів.

“Цього разу, думаю, що такого масштабу часто повторювати не зможуть, але накопичення відбувається і, звичайно, Україна до цього готується", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Андрій Юсов повідомляв, що Росія зіткнулася з серйозними проблемами у виробництві ракет через санкції.

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