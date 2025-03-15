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Росія накопичує війська: Зеленський повідомив про небезпеку

Росія накопичує війська: Зеленський повідомив про небезпеку

Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

Росія налаштована затягувати війну, переконаний президент.

Вздовж східного кордону України російська армія накопичує сили. Це свідчить про те, що окупанти прагнуть завдати ударів по території Сумській області.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми це розуміємо й будемо протидіяти. Хотілося б, щоб і всі партнери розуміли, що саме планує Путін, до чого готується і що саме буде ігнорувати. Накопичення російських сил свідчить про те, що в Москві збираються ігнорувати дипломатію й надалі. Затягування війни Росією очевидне",

Глава держави наголосив, що Київ готовий надати партнерам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті, в Курській області, а також вздовж кордону.

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