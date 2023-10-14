Росія намагалася і намагатиметься заморозити війну – ОП

Росія буде намагатися заморозити війну. Вона намагалася це робити з початку перших днів війни і у 14-му році, і особливо після відкритої агресії.

Про це в ефірі телемарафону сказав заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Союзників, які поділяють ідеї Росії, все менше

Як підкреслив Жовква, все менше і менше союзників вона має не лише в Європі – в Європі їх практично не залишилося, можливо, окрім одної, чи максимум двох країн.

"А в світі ми продовжуємо робити все, щоб таких союзників, які поділяють якісь ідеї чи намагання Росії, ставало все менше і менше. Ми будем продовжувати втілювати в життя українську формулу миру", – говорить заступник керівника Офісу президента.

Він підкреслив, що саме українська формула миру здатна позбавити РФ інструментів агресії не лише на полі бою, а в сферах глобальної безпеки – продовольчої, енергетичної, ядерної і екологічної.

"Як би Росія не намагалася просувати наратив чи що до заморозку конфлікту, чи що до того, що Україна не хоче миру, чи що до того, що Україна розпочала цю війну... Все абсурдніше і безглуздіше звучить цей наратив", – підсумував Жовква.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що заморожування війни в Україні, чого прагне Росія, не принесе стійкого та справедливого миру. Єдиним шляхом для такого миру є зупинення російської агресії.

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