Росія намагається "висмоктати всі ресурси" на окупованих територіях — Маляр

Путінський режим створює умови для грабунку сільськогосподарської продукції на окупованих територіях.

Російські загарбники намагаються викрасти якомога більше зерна на окупованих територіях і в Кремлі вже займаються "спрощенням" процесу крадіжок.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram.

"Наразі путінський режим створює умови для експорту сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих територій України за межі території РФ", - розповіла вона.

Маляр пояснила, що загарбники для цього приводять сільськогосподарську продукцію та діяльність сільгосп виробників у відповідність стандартам ветеринарного та фітосанітарного нагляду РФ.

"Росія, як справжній варвар, захоплює території та людей більш розвиненої держави, висмоктує всі ресурси та доводить до руйнації", - констатувала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надіслав лист російському диктаторові Володимиру Путіну, в якому пропонує зберегти чорноморську "зернову угоду".

Крім того, ми раніше інформували, що турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна має намір подовжити дію "зернової ініціативи".

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