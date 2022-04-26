Росія намагається втягнути Придністров'я у війну проти України: заява МЗС

Росія намагається втягнути Придністров'я у війну проти України: заява МЗС

У відомстві закликали до негайної деескалації напруженості.

У Міністерстві закордонних справ України засудили спроби Росії втягнути Придністровський регіон Молдови у повномасштабну війну проти України.

У відомстві закликали до негайної деескалації напруженості.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter.

"Україна рішуче підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми засуджуємо спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у повномасштабну війну Росії проти України. Ми закликаємо до негайної деескалації напруженості", - написав він.

Нагадаємо, як заявив журналіст і політичний експерт Вадим Денисенко, росіяни хочуть змусити владу Придністров‘я вступити у війну з Україною, однак сама невизнана Придністровська Молдавська Республіка не бажає відкривати другий фронт і лише на словах підтримує Росію.

Нині Придністров'я – квазідержава, не визнана жодною країною світу. З пів мільйона мешканців невизнаної республіки щонайменше третина – мають російський паспорт. Заради російської пенсії та виплат. І лише одиниці розуміють, що їх обдурили на державному рівні і ведуть боротьбу.

Зазначимо, 25 квітня повідомлялося про вибухи у Тирасполі.

Сьогодні, 26 квітня, повідомлялося, що у невизнаному Придністров'ї підірвали дві вежі зв'язку.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував ситуацію у Придністров'ї та її вплив на російсько-українську війну

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