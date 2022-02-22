Росія намагається здійняти заколоти в українських в’язницях – Мін’юст

Малюська закликав українців наступні кілька тижнів не реагувати емоційно на сфальшовані "відосики" та проплачені протести біля в‘язниць.

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що Росія намагається здійняти заколоти в українських в’язницях.

"За оперативною інформацією, РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв‘язки у злочинному світі. У них не виходить", - написав він на сторінці у Facebook.

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Також він закликав українців наступні кілька тижнів не реагувати емоційно на сфальшовані "відосики" та проплачені протести біля в‘язниць.

Нагадаємо:

Служба безпеки України отримала та оприлюднила розмови проросійських бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР", які у лютому почали ескалацію конфлікту на Донбасі, обстрілюючи мирне населення та українські позиції.

Також за повідомленням СБУ, росіяни готували теракти у Харкові. Служба безпеки перехопила телефонну розмову замовника з Росії та реалізатора - чоловіка з Харкова. Найманець мав організувати підпал у чотирьох церквах Московського патріархату. За це йому обіцяли винагороду у тисячу доларів.

Росіяни готували теракт у Харкові - СБУ | Новини України

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