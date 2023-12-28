Росія намагається змінити демографічний склад на окупованій Луганщині — Гайдай

Загарбники звозять цілими сімʼями людей з віддалених регіонів РФ.
На тимчасово окуповані території Луганщини загарбники почали звозити представників "малих народів".
Про це повідомив ексначальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Переважна більшість чоловіків, яких росіяни мобілізували на тимчасово окупованій території Луганської області і відправили на фронт, або загинули, або повернулися з певними вадами. Таким чином, повноцінно працювати вони не можуть. Натомість приїздять з глибинок Росії так звані представники малих народностей. Це якути, буряти та інші", - написав Гайдай.
Він зазначив, що у перші місяці після окупації регіону туди приїздили ремонтні бригади з Підмосков'я. Але після того, як їх намагались мобілізувати, вони більше не хочуть їхати на Луганщину.
"А от малі народності натомість не володіють інформацією. Їх додатково вкривають пропагандою, і ті їдуть. Ба більше – навіть не самі, а зі своїми родинами і залишаються там жити, бо їм краще в напівзруйнованих наших містах, ніж у себе в Росії", - зазначив ексочільник Луганщини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники шукають на окупованих територіях людей, які за гроші свідчитимуть проти України.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни вивозять українських дітей з окупованих територій до Москви.
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