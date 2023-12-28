Росія намагається змінити демографічний склад на окупованій Луганщині — Гайдай

На тимчасово окуповані території Луганщини загарбники почали звозити представників "малих народів".

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Про це повідомив ексначальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Переважна більшість чоловіків, яких росіяни мобілізували на тимчасово окупованій території Луганської області і відправили на фронт, або загинули, або повернулися з певними вадами. Таким чином, повноцінно працювати вони не можуть. Натомість приїздять з глибинок Росії так звані представники малих народностей. Це якути, буряти та інші", - написав Гайдай.

Він зазначив, що у перші місяці після окупації регіону туди приїздили ремонтні бригади з Підмосков'я. Але після того, як їх намагались мобілізувати, вони більше не хочуть їхати на Луганщину.

"А от малі народності натомість не володіють інформацією. Їх додатково вкривають пропагандою, і ті їдуть. Ба більше – навіть не самі, а зі своїми родинами і залишаються там жити, бо їм краще в напівзруйнованих наших містах, ніж у себе в Росії", - зазначив ексочільник Луганщини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники шукають на окупованих територіях людей, які за гроші свідчитимуть проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни вивозять українських дітей з окупованих територій до Москви.

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