Росія нанесла авіаудар по Білій Церкві: пошкоджено майже 20 житлових будинків (фото, відео)

Росія нанесла авіаудар по Білій Церкві: пошкоджено майже 20 житлових будинків (фото, відео)

Є потерпілі.

Російські окупаційні війська нанесли авіаудар по Білій Церкві. Пошкоджено майже 20 житлових будинків. Є потерпілі.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Київській області.

"Поліція та працівники ДСНС на місці події допомагають громадянам подолати наслідки вибуху. Інформація уточнюється", - розповіли правоохоронці.