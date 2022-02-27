Росія нанесла ракетний удар по нафтобазі біля Василькова: відео пожежі

Сталося пряме влучення в резервуар.

Російські військові нанесли ракетний удар по нафтобазі в селі Крячки Васильківської громади вночі 27 лютого. Спалахнула велика пожежа.

Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба

На ранок ДСНС області не почала гасіння звапаливом. Цеймання через бої. На щастя, не вдалося перекрити постачання газу. За словами Кулеби, сталося пряме влучення в резервуар із може обернутися екологічною катастрофлою.

Своєю чергою, компанія KLO повідомляє, що після вибуху вдалося врятувати 15 вагонів із дизелем та 8 – з газом. Компанія обіцяє відправити їх на потреби армії та медиків.