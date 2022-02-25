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Росія напала на Україну: за добу російські окупанти вбили двох дітей

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Російська війська продовжують ворожу атаку

Станом на 12 годину 25 лютого Збройні сили РФ здійнили 412 обстрілів від початку вторгнення до України. 

Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ України. 

"На цю хвилину уже зафіксовано 412 обстрілів від початку бойових дій. Ще раз хочу сказати, за цю добу загинуло, на жаль, дві дітини. Російські окупанти своєю агресією вбили ні в чому невинних дітей". - сказав Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх спра України.

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