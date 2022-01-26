Росія наразі немає достатньо військових сил для повномасштабного наступу на Україну - Кулеба

За словами очільника українського МЗС, кількість російських військ біля наших кордонів недостатня для вторгнення.

Росія наразі не має достатніх сил для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону.

Про це 26 січня під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Чисельність російських військових, накопичених вздовж кордону України і на окупованих територіях України, є великою і створює пряму загрозу для України, однак, на даний момент, коли ми говоримо, це число є недостатнім для повномасштабного наступу проти України вздовж усього українського кордону. Більше того, їм досі бракує деяких важливих воєнних ознак і систем для здійснення такого повномасштабного наступу. Це не означає, що вони не будуть спроможними наростити цю силу до достатнього рівня протягом певного періоду часу", – наголосив він.

Кулеба також зазначив, що наразі Росія вже здійснює агресію проти України, реалізуючи сценарій дестабілізації та поширення паніки.

"Наразі ми бачимо сценарій дестабілізації України. І цей сценарій, безсумнівно, є неминучим, і вже відбувається шляхом поширення паніки, шляхом чинення тиску на українську фінансову систему, шляхом здійснення кібератак проти України. Це також частина російського плану агресії, і, по суті, я впевнений, що президент Путін був би щасливим побачити, як цей план стане успішним. Тож він навіть не повинен застосовувати воєнну силу, аби створювати для українців надзвичайно вразливе становище", – наголосив очільник МЗС України.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю The Times командувач ООС Олександр Павлюк назвав дату ймовірного вторгнення Росії до України – 20 лютого, коли відбудеться церемонія закриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

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