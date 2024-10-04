Росія нарощує сили на Запорізькому напрямку і готує штурмові дії — військовий

Ворог нарощує засоби артилерії від мінометів до систем великого калібру.

Російські загарбники значно наростили кількість засобів артилерії на Запорізькому напрямку, а також збільшив пересування між своїми позиціями.

Про це в етері Еспресо розповів командир батальйону 31-ї окремої механізованої бригади (позивний "РІддік").

Він заявив, що ворог нарощує засоби артилерії від мінометів до систем великого калібру.

"За останній тиждень-півтора противник значно наростив засоби артилерії на нашому напрямку — від мінометів до систем великого калібру. Також суттєво збільшилось пересування противника між його позиціями. Ми завчасно виявляємо противника і завдаємо йому вогневого ураження", - зауважив командир.

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Військовий зазначив, що на даному напрямку спостерігаються нові підрозділи армії РФ, але старі також залишаються на своїх позиціях.

"Тобто старі підрозділи продовжують тримати оборону, а нові, ймовірно, будуть залучені для штурмових дій. Тут перебувають підрозділи десантно-штурмових військ, а зайшли нові механізовані підрозділи", - пояснив командир.

Військовий заявив, що відчувається суттєва перевага ворога в живій силі, і росіяни продовжують накопичувати силу.

"Значної кількості бронетехніки противника наразі не зафіксовано. Якщо вона і є, то перебуває в зоні, яку ми поки що не можемо контролювати нашими засобами. Противник почав відновлювати свої старі позиції, що свідчить про те, що він планує подальше накопичення сил на своїх колишніх розбитих позиціях. Після накопичення, ймовірно, розпочнеться висування для штурмових дій", - наголосив командир.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт повідомив про нові труднощі для ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що бійці ЗСУ продемонстрували ефектну роботу їхнього танка по окупантах.

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