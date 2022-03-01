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Росія навмисно бомбить великі міста України, щоб вбити і налякати людей - ОП

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Росія навмисно бомбить великі міста України, щоб вбити і налякати людей - ОП

Associated Press

Росія змінила тактику і вбиває людей.

Росія навмисно бомбить великі міста України, щоб налякати людей та змусити панікувати. 

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Бомбардування великих міст. Щоб були масові втрати серед мирного населення. Налякати і викликати паніку. Стерти історичну пам’ять з вулиць українських міст. Це ключові прояви нової тактики російської війни", - наголосив Подоляк.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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