Росія навмисно бомбить великі міста України, щоб вбити і налякати людей - ОП

Росія навмисно бомбить великі міста України, щоб вбити і налякати людей - ОП

Росія змінила тактику і вбиває людей.

Росія навмисно бомбить великі міста України, щоб налякати людей та змусити панікувати.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Бомбардування великих міст. Щоб були масові втрати серед мирного населення. Налякати і викликати паніку. Стерти історичну пам’ять з вулиць українських міст. Це ключові прояви нової тактики російської війни", - наголосив Подоляк.