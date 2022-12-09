Росія навмисно гальмує роботу "зернового коридору", судна чекають в черзі тижнями — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія навмисно гальмує роботу "зернового коридору". Внаслідок цього судна змушені чекати своєї черги по 3-5 тижнів, а кілька мільйонів тонн української агропродукції взагалі щомісяця недоекспортовується.

Про це Зеленський розповів під час свого онлайн-виступу на міжнародному форумі TRT World Forum у Стамбулі, повідомляє Укрінформ.

"Зараз понад 13 млн тонн агропродукції на експорт, а можемо дати ще десятки мільйонів тонн. Наші порти, залучені в експортній зерновій ініціативі, працюють лише на половину потужності. І це лише тому, що Росія гальмує реалізацію експорту, тримає судна в очікуванні інспекцій. Станом на сьогодні більш як 80 суден очікують", — розповів глава держави.

Зеленський наголосив, що через це сотні тисяч людей по всьому світові отримують менше продовольства, переплачують за харчі, "тому, що одна держава шантажує усіх продовольством".

Президент України зауважив, що цю проблему можна вирішити шляхом ліквідування кількох напрямків агресії Росії проти України. Необхідно гарантувати безпеку Миколаївській області та її портам. Зеленський наголосив, що за продовольчою кризою стоїть лише Росія. Якби російський флот не заблокував у Чорному морі українські порти, то проблеми з постачанням продовольства не виникло б.

"Російська війна проти України проявила цінність стабільності в нашому з вами регіоні. Це одна з історичних помилок російського керівника - своєю божевільною агресією він довів лише те, що безпека України й чорноморського регіону є критично важливою для глобальної безпеки, а будь-яка агресія в нашій з вами частині світу, це глобальний злочин", — сказав президент.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирається 11 грудня поговорити телефоном з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним про продовольчу кризу, яку влаштувала РФ.

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