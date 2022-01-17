Росія найближчими днями може напасти на Україну - керівник Ради нацбезпеки Польщі

Збройні сили РФ продовжують наростати біля український кордонів.

Керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох, посилаючись на дані розвідки, повідомив, Російська Федерація може здійснити широкомасштабне вторгнення до України найближчими днями.

Про це він повідомив PAP.

За його словами, збройні сили РФ продовжують наростати біля український кордонів. Тому потрібно бут готовими до можливого нападу РФ у найкоротші терміни. "Треба бути готовими до того, про що говорив очільник Міноборони Британії, що РВ найближчими днями може вторгнутися на території України" - заявив Солох.

Керівник Бюро національної безпеки зазначив, що єдиного сценарію нападу на Україну Росія не має. Вона готова використати "будь-який варіант". Окрім того, він додав, що не можна виключати варіант вторгнення з точки зору дестабілізації країни.

"Не можна виключати, і росіяни, як завжди в таких ситуаціях, досліджують свої можливості, з точки зору дестабілізації країни без жодного пострілу, без руху армії" - сказав глава Бюро нацбезпеки Польщі.

Нагадаємо, раніше писали, що США підготували 18 сценаріїв дій на випадок, якщо буде скоєно нове російське вторгнення до України. У разі повномасштабного вторгнення РФ до України, буде застосовано обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.

Варто зазначити, в США повідомили про нові дипломатичні кроки в переговорах з Росією щодо деескалації конфлітку з Україноою. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів, що вже на початку наступного тижня США покажуть додаткову інформацію щодо подальшої дипломатичної роботи з РФ.

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував "солідні" військові навчання з РФ.

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