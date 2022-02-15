Росія назвала умову, за якої може напасти на Україну

Росія назвала умову, за якої може напасти на Україну

Так, за словами Чижова, Росія не вторгнеться, якщо Україна її не спровокує.

Росія заявляє, що не готує напад на Україну. Водночас постійний представник Росії при Європейському Союзі Володимир Чижов назвав умову, за якої напад таки можливий.

Про це пише Telegram-канал Пул N3.

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Так, за словами Чижова, Росія не вторгнеться, якщо Україна її не спровокує. Мовляв, Росія захищатиме свої кордони.

"Ми не вторгнемося в Україну, якщо нас не спровокують на це. Якщо українці почнуть атаку на Росію, ви не повинні дивуватися, якщо ми контратакуємо. Або якщо вони почнуть нахабно вбивати російських громадян де завгодно – на Донбасі чи де завгодно", — заявив Чижов.

Постійний представник Москви в ЄС підкреслив, що під провокацією він має на увазі те, що Україна нібито може "інсценувати інцидент проти самопроголошених республік Донбасу".

Нагадаємо, на непідконтрольну Україні частину Донбасу окупанти завозять найманців з приватних російських військових компаній.

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