Росія не пустила "Червоний хрест" до військовополонених з Оленівської колонії

Представників "Червоного Хреста" не допустили до військовополонених з Оленівської колонії.
У МКЧХ наголошують: надання їм доступу до військовополонених є обов’язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій.
Про це йдеться на сторінці "Червоного хреста" у Твітері.
"Наше вчорашнє прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволено. Надання МКЧХ доступу до військовополонених є обов’язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій", - наголосили в "Червоному хресті".
Нагадаємо, раніше Росії погодилася запросити представників ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в колонію через знущання з українських військовополонених в Оленівці.
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