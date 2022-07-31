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Росія не пустила "Червоний хрест" до військовополонених з Оленівської колонії

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Росія не пустила "Червоний хрест" до військовополонених з Оленівської колонії

Фото: Associated Press

Представників "Червоного Хреста" не допустили до військовополонених з Оленівської колонії.

У МКЧХ наголошують: надання їм доступу до військовополонених є обов’язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій.

Про це йдеться на сторінці "Червоного хреста" у Твітері.

"Наше вчорашнє прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволено. Надання МКЧХ доступу до військовополонених є обов’язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій", - наголосили в "Червоному хресті".

Нагадаємо, раніше Росії погодилася запросити представників ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в колонію через знущання з українських військовополонених в Оленівці. 

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