"Росія не винна, а ЗСУ обстрілюють Донбас": у Луцьку затримали зрадника, який підтримував війну

У Луцьку затримали місцевого жителя, який виправдовував російську агресію.

Зрадник публічно заявив, що "Росія не винна у війні проти України, а ЗСУ з американської зброї обстрілюють Донбас".

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Підозрюваний уже був засуджений за злочини проти України. Проте 4 серпня він в етері одного з телеканалів підтримав окупацію деяких регіонів України.

"Водночас заперечуючи російську агресію: "То не росія почала війну в чотирнадцятому році. Луганщина і Донеччина захотіли відокремитися від України… Зараз українські збройні сили по Донбасу, по Донецьку гатять тими американськими пушками", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали та взяли під арешт. На його майно накладено арешт.

Підозрюваному інкримінують ч. 3 ст. 436-2 КК України. Триває слідство.

Нагадаємо, зрадника з Умані, який працював на ворога, засудили до 12 років.

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