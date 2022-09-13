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Росія не виплачуватиме зарплати "ЛДНРівцям, які перебувають у лікарні, поки ті знову не стануть в стрій

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Росія не виплачуватиме зарплати "ЛДНРівцям, які перебувають у лікарні, поки ті знову не стануть в стрій

Фото: Associated Press

В Росії вирішили зекономити на вояках з псевдореспублік.

Якщо ті отримають поранення і будуть проходити лікування, їм за цей час не виплачуватимуть грошове забезпечення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Через великі втрати в ході бойових дій значно знизився рівень морально-психологічного стану в підрозділах, сформованих на тимчасово окупованих територіях. За наявною інформацією, з метою покращення стану бойової готовності 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу, командування бригади видало розпорядження не виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які тимчасово відсутні, зокрема, перебувають на лікуванні. Відновлення виплат відбувається лише після надання виправдальних документів та з особистого дозволу командира", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що у Нацгвардії підтвердили звільнення Святогірська (фото, відео).

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