Росія не завдає масштабних ударів по Україні і цьому є пояснення – у Зеленського розповіли, чого очікувати

Що буде робити РФ та чи є в нас ресурси, щоб від цього захиститись.

Ворог не здійснює нових масштабних ракетних ударів по території України. Однак чи означає це, що він не вдасться до тактики знищення і надалі? В Офісі президента пояснили. на що чекати українцям.

Про це йшлося в інтерв'ю "24 Каналу" радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Він повідомив, що, на жаль, своєрідне "затишшя" не означає, що Росія знову завдаватиме масованих ударів.

За словами Подоляка, Росія накопичує ресурс для того, щоб в найважчі зимові часи використати його.

Якщо торік, від 10 жовтня, окупанти постійно використовували ракети у великій кількості, то сьогодні вони економлять. Це свідчить про ресурсну виснаженість Росії, вважає Подоляк. Водночас це не означає, що тепер масованих обстрілів не буде.

"Але цього сезону Росія має зрозуміти, що це буде двостороння гра: не тільки енергетика України страждатиме. Якщо потрібно, то симетрично страждатиме й російська енергетика", – наголосив радник.

Він додав, що зараз в Росії вже є "альтернативні російські громадяни", які чітко зможуть показати росіянам, що таке жити у ХХІ столітті без тепла, без опалення.

Чи володіє Україна потрібною кількістю протиракетних оборонних засобів

Росія використовує різну зброю, зокрема і не саму високоточну.

"Тому через дії непередбачуваного та небезпечного сусіда, коли працюють сирени, треба використовувати будь-яку можливість спуститись до бомбосховища", – наголосив радник

Варто зауважити, що в України є величезний досвід роботи з енергосистемою у критичних ситуаціях. Усі працівники точно розуміють, що треба робити, щоб не було розривів та не було блекаутів.

"Це не означає, що якихось ексцесів не може бути, але це означає, що ми набагато більше готові до цього сезону. З точки зору розуміння, що буде робити Росія, і які в нас є ресурси, щоб від цього захиститись", – підсумував радник Єрмака.

Нагадаємо, окрім посилення системи ППО, Україна підготувала пасивний захист енергетичних об'єктів від атак Росії, про що заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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