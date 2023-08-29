Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції, бо покладається на відносно елітну піхоту - ISW

Українські офіційні особи офіційно визнали, що українські війська звільнили Роботине на тлі продовження наступу українських військ у західній Запорізькій області та поблизу Бахмута.

28 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська звільнили Роботине, досягли невідомих успіхів на південний схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) та на південь від Малої Токмачки (7 км на південний схід від Оріхова), а також просуваються в напрямку Новоданилівки (4 км на південь від Оріхова), Новопокропівка (15 км на південь від Оріхова), Мала Токмачка та Очеретувате (25 км на південний захід від Оріхова).

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни ISW.

Теплові аномалії від датчиків NASA FIRMS/VIIRS і російські заяви про просування України, ймовірно, вказують на те, що українські сили просунулися поблизу Вербового.

Маляр також заявила, що українські сили витіснили російські сили з позицій на схід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та в центрі населеного пункту, а також досягли невизначеного прогресу в районі Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

Маляр повідомила, що українські війська продовжують наступальні дії на південному напрямку, який, за її словами, є основним напрямком українських наступальних дій. Її заява узгоджується з масштабом українських наступальних операцій, які військові аналітики спостерігали на півдні та сході України. Наразі українські війська проводять дві операції на півдні України в західній Запорізькій області та в районі кордону Донецько-Запорізької області, і Маляр не вказала одну з них як головний напрямок наступу.

Тим часом російське військове командування продовжує збільшувати відносно елітні російські ВДВ, розгортаючи ці війська для захисту вразливих позицій від українських контрнаступів. Опубліковані 27 серпня геолокаційні кадри свідчать про те, що російське військове командування розгорнуло підрозділи російської 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії (ВДВ) для посилення російських позицій поблизу Роботиного, ймовірно, з району Кремінної Луганської області.

ISW раніше спостерігав, що елементи майже всіх російських формувань ВДВ діють у районах, де українські сили проводять контрнаступальні операції, і ця бічна передислокація додатково свідчить про те, що російські сили можуть використовувати відносно елітні підрозділи для посилення критичних ділянок лінії фронту.

Російські війська раніше передислокували 7-му гвардійську гірську дивізію ВДВ з Херсонської області для підтримки оборони Росії у східній і західній Запорізькій областях, а інші сили ВДВ перекинули з Луганської області для оборони від українських контрнаступів на флангах Бахмута.

Російське військове командування постійно покладалося на формування ВДВ і як наступальну, і як оборонну силу, і вони, ймовірно, деградували з високого оперативного темпу. Деградація цих сил, ймовірно, послабить здатність Росії підтримувати складні оборонні операції та майже напевно завадить будь-якому наміру Росії відновити масштабні наступальні операції, які в основному покладаються на відносно елітну піхоту, якої Росії зараз не вистачає.

Раніше український контрнаступ прокоментував очільник ГУР МО Кирило Буданов. Він визнав, що Україна відстає від запланованого графіку, але Сили оборони йдуть до мети – деокупувати всі території.

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