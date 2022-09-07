Росія не зможе сплатити за зброю з КНДР - військовий експерт

Через це вона змушена звернутися щодо закупівлі артилерійських снарядів до своїх "друзів" в Азії. Щоправда, ті можуть "заломити" за них непомірну для росії ціну.

Таку думку в ефірі телеканалу FreeDom висловив військовий експерт Defenсe Express Іван Киричевський.

На його думку, в КНДР виставили завелику ціну за свої снаряди, а імперська величність Росії заважає їй іти на цю угоду.

"Немає підстав думати, що корейці вирішили продати снаряди. Очевидно, в плані поняття про імперську величність. На думку приходить, як Росія купувала Т-34 у 2019 році для параду. 30 штук вартістю 1,5 млн доларів - такий металобрухт можна купити і в західних колекціонерів. Але ні, Росія вирішила купити ці танки в Лаосу, але ще тоді Лаос заломив ціну, щоб росіяни поставили озброєння на 50 млн доларів. Співставте - щоб купити Т-34 за 1,5 млн доларів, Росія змушена була поставити озброєння вже тоді на 50 млн доларів. Скільки зараз попросить КНДР у Росії за прості снаряди калібру 152 калібру, навіть важко уявити", - сказав експерт.

Раніше Наталія Гуменюк підтвердила знешкодження Дар'ївського мосту на Херсонщині.

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