Росія не зробила висновків і втрачає велику кількість техніки під Авдіївкою - ISW

Росіяни втратили за кілька днів техніки, яка розрахована мінімум на батальйону тактичну групу.

Російські загарбники зазнають великих втрат у живій силі та техніці під Авдіївкою, що у Донецькі області.

Про це йдеться у повідомленні інститут вивчення війни (ISW).

У повідомленні вказується, що з 10 по 12 жовтня під Авдіївкою українські сили знищили 33 російські бронемашини та 15 танків. Найскромніші підрахунки вказують, що російські війська втратили щонайменше 36 одиниць бронетехніки.

Повідомляється що деякі машини були втрачені росіянами через власні помилки в управлінні, але основна частина була знищена українськими військовими, які обороняються.

Продемонстровані кадри вказують, що росіяни не зробили висновків з попередніх наступальних операцій, зокрема під Вугледаром у лютому 2023 року, або під Києвом у лютому-березні 2022 року, коли українці знищували велику кількість техніки, яка безладно наступала.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни намагатимуться захопити Авдіївку до кінця року, щоб подарувати Путіну на Новий рік якусь "епічну перемогу".

Крім того, ми раніше інформували, що атакою на Авдіївку окупанти намагаються відтягнути Сили оборони від Роботиного.

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