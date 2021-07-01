Росія незаконно вербувала на роботу українських фахівців суднобудівельної галузі

До "схеми" був залучений колишній працівник "Укроборонпрому".

Росія незаконно працевлаштовувала українців на своїх об’єктах оборонно-промислового комплексу. Незаконну схему ліквідувала контррозвідка СБУ.

Про це інформує пресслужба відомства.

"Таке працевлаштування суперечить вимогам закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" та рішенню РНБО України від 27.08.2014 року "Про заходи щодо вдосконалення державної військово-технічної політики", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що міністерства оборони та прикордонні сили країни-агресорки наймали українських фахівці суднобудівельної галузі.

До "схеми" був залучений колишній працівник одного з конструкторських бюро, що входить до "Укроборонпрому". Зловмисник мав спеціальну фахову підготовку як інженера-технолога. Тому він брав участь у будівництві (забезпечував якість виробництва та надавав технічну допомогу) протидиверсійного катера для ПС ФСБ і понтону для потреб ВМФ.

За результатами досудового розслідування чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Матеріали скерували на розгляд суду.

Нагадаємо, що СБУ передала до суду справи двох кримських керівників "Українського вибору" Віктора Медведчука.

Новини України: СБУ провела обшуки на тренувальному комплексі "Муніципальної охорони" Києва

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання