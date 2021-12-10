Росія обмежила судноплавство в Азовському морі: ВМС України говорить про провокації

Росія обмежила судноплавство в Азовському морі: ВМС України говорить про провокації

РФ пояснила введення обмежень начебто у зв’язку з проведенням артилерійських стрільб поблизу Маріуполя, Бердянська та Генічеська.

Станом на сьогодні, 10 грудня, Росія перекрила близько 70% акваторії Азовського моря, продовжуючи провокативні дії проти України.

Про це інформує пресслужба Військово-морських сил України.

Росіяни розмістили навігаційні попередження (ПРИПи) про обмеження судноплавства у деяких районах начебто у зв’язку з проведенням артилерійських стрільб поблизу Маріуполя, Бердянська та Генічеська.

У ВМС поскаржилися, що Росія влаштовує такі перекриття систематично. Це перешкоджає вільному судноплавству в Азовському морі.

"Оголошення навігаційних попереджень РФ в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією. Подібні дії агресора вкотре демонструють намагання РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє “озеро”, — йдеться в повідомленні Військово-морських сил.

Facebook/Військово-Морські сили України

Нагадаємо, що вчора, 9 грудня, ФСБ Росії заявила про загрозу від українського корабля "Донбас". Україна розвернула корабель "Донбас" на базу, міністр оборони Резніков звинуватив РФ у провокації.

За його словами, провокація ФСБ з кораблем "Донбас" невипадково відбулася під час розмови Зеленського з Байденом.

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