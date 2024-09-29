Росія обстріляла залізницю у Запоріжжі: пошкоджено пасажирський поїзд

Зі станції Запоріжжя-1 до станції Запоріжжя-2 довозять пасажирів трансферними автобусам.

Вранці 29 вересня Росія обстріляла Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджено будівлю вокзалу Запоріжжя-1 та вікна в поїзді № 40 Запоріжжя — Солотвино.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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За даними компанії, попередньо постраждалих серед пасажирів та залізничників немає.

"Внаслідок обстрілу станції Запоріжжя-1 пошкоджено будівлю вокзалу та вікна в поїзді № 40 Запоріжжя — Солотвино. Постраждалих серед пасажирів та залізничників за попередніми даними немає. Поїзди №37 Київ — Запоріжжя-1 та №85 Львів — Запоріжжя-1 будут прийняті на ст. Запоріжжя-2. Аналогічно рейси №128 Запоріжжя-1 — Львів буде відправлений зі станції Запоріжжя-2", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що зі станції Запоріжжя-1 до станції Запоріжжя-2 довозять пасажирів трансферними автобусам. Поїзди чекатимуть пасажирів на посадку.

У поїзді 40 Запоріжжя - Солотвине залізничники оперативно замінили пошкоджені вагони. У компанії запевнили, що відправка відбудеться протягом години.

Нагадаємо, під ранок 29 вересня завдала авіаційного удару КАБами по Запоріжжю. Є потерпілі.

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