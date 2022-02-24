Росія обстрілює аеродроми в Івано-Франківській області: ситуація

Росія обстріляла аеродроми в Івано-Франківську та в Коломийському районі.
Росія у четвер, 24 лютого, обстрілює військові аеродроми в Івано-Франківській області.
Про це повідомили в ДСНС України в Івано-Франківській області.
- 24 лютого о 07:16 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в місті Івано-Франківськ на вулиці Чорновола (попередньо військовий аеродром). До місця події направлено пожежно-рятувальні підрозділи . За попередньою інформацією спостерігається горіння складу паливо-мастильних матеріалів.
- Попередньо, на території аеродрому в селі Корнич Коломийського району біля штабу влучило 2 ракетні удари. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, окупанти обстріляли військові об'єкти Київщини.
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