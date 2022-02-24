Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Росія обстрілює аеродроми в Івано-Франківській області: ситуація

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія обстрілює аеродроми в Івано-Франківській області: ситуація

Фото: Ігор Роп'яник

Росія обстріляла аеродроми в Івано-Франківську та в Коломийському районі.

Росія у четвер, 24 лютого, обстрілює військові аеродроми в Івано-Франківській області. 

Про це повідомили в ДСНС України в Івано-Франківській області. 

  • 24 лютого о 07:16 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в місті Івано-Франківськ на вулиці Чорновола (попередньо військовий аеродром). До місця події направлено пожежно-рятувальні підрозділи . За попередньою інформацією спостерігається горіння складу паливо-мастильних матеріалів.
  • Попередньо, на території аеродрому в селі Корнич Коломийського району біля штабу влучило 2 ракетні удари. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, окупанти обстріляли військові об'єкти Київщини.

Читайте також:

Новини Маріуполя: стався вибух на летовищі

Новини Маріуполя: стався вибух на летовищі
Наступна публікація