Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Росія обстрілює житлові квартали в Києві: Кличко розповів про втрати

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія обстрілює житлові квартали в Києві: Кличко розповів про втрати

Фото: kyivcity.gov.ua

Серед загиблих і поранених є діти.

У Києві від початку нападу Російської Федерації, 24 лютого, загинуло дев'ять мирних мешканців.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. 

"Росія обстрілює житлові квартали в столиці України. Росія вбиває українців", - наголосив мер.

Війна забрала життя однієї дитини. Під час обстрілу загинуло четверо невідомих осіб, а також 18 військових і бійців територіальної оборони. 

Поранені 106 людей, серед яких 47 цивільних. Зокрема троє дітей, а також 17-річний курсант.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація