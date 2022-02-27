Росія обстрілює житлові квартали в Києві: Кличко розповів про втрати

Росія обстрілює житлові квартали в Києві: Кличко розповів про втрати

Серед загиблих і поранених є діти.

У Києві від початку нападу Російської Федерації, 24 лютого, загинуло дев'ять мирних мешканців.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Росія обстрілює житлові квартали в столиці України. Росія вбиває українців", - наголосив мер.

Війна забрала життя однієї дитини. Під час обстрілу загинуло четверо невідомих осіб, а також 18 військових і бійців територіальної оборони.

Поранені 106 людей, серед яких 47 цивільних. Зокрема троє дітей, а також 17-річний курсант.