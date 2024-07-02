Росія оголосила у розшук заступника командувача Сухопутних військ

Українського військового "розшукують" за статтею КК РФ.
Російське Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук заступника командувача Сухопутних військ України Олександра Нестеренка.
Картка з'явилася у базі розшуку відомства, повідомляють росЗМІ.
Зазначається, що Нестеренка "розшукують за статтею Кримінального кодексу". Втім, за якою саме - не вказано.
Як повідомлялося, в Росії оголосили у розшук екскомандувача Десантно-штурмових військ Михайла Забродського за "кримінальною статтею".
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