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Росія, окрім продовольчої кризи, може влаштувати газовий шантаж Європи - Єрмак

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Росія, окрім продовольчої кризи, може влаштувати газовий шантаж Європи - Єрмак

Фото: Офіс президента України

Україна розуміє важливість сильної Європи.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака не можна виключати, що Росія окрім продовольчої кризи з настанням холодів розпочне газовий шантаж Європи. 

Враховуючи те, що зараз кремль хоче обміняти розблокування українських портів на зняття санкцій, можна розуміти кінцеву мету Москви, повідомив Єрмак.

І саме зараз важливо продемонструвати силу та єдність західного світу. 

"Економічна підтримка України, мита та ембарго на російську нафту, санкції проти банківської системи РФ, вторинні санкції, а також саме та зброя, яку просить наша держава - це сильна, спільна відповідь. Удари по росії мають бути швидкими, без вагань. Інакше Кремль спробує розколоти ЄС і продовжить власний шантаж", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в адміністрації президента США Джо Байдена вже ж таки планують надати Україні нову партію зброї, зокрема сучасні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MLRS. 

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