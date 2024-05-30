Росія отримала нову зброю від Ірану: що про неї відомо

Російсько-іранські відносини – не у кризі через смерть президента Ірану Раїсі, як хтось міг прогнозувати.

Росіяни отримали нову зброю від Ірану. 26 травня у Курській області впав російський безпілотник іранського виробництва Qods Mohajer-6. Кажуть, що дрон, який раніше використовували як розвідник, тепер здатен бомбити Україну.

Чи зможуть Сили оборони знайти протидію новій загрозі, що про це кажуть військові експерти та чи правда Іран та Росія, навіть попри смерть іранського президента Раїсі, вийшли на новий рівень співпраці. Про все це, а також про те, як Іран потрапив у російську кабалу, зі слів наслідного принца Ірану в екзилі – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Очевидно, що іранський дрон літав там не для розвідки, а був повністю укомплектований і готовий бомбардувати прикордоння. Уже 27 травня відомий військовий експерт, аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке написав, які ракети ніс безпілотник.

Іранська збройна підтримка Росії вийшла на новий рівень

Як зазначає BBC News, ракета Qaem - зброя доволі грозна. Заявлена дальність польоту авіабомби Qaem-5 становить до 40 км, а мінімальна експлуатаційна висота — близько 3 км. В Ірані вона була взята на озброєння в серпні 2019 року. Це демонстраційне відео від іранського Міноборони ми знайшли в мережі. Воно в деталях демонструє скид авіабомби Qaem-5 з іранського БПЛА Mohajer по цілі десь в іранській пустелі.

Детальніше про те, як кидає бомби Мохаджер описав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Снаряд наводиться на ціль завдяки картинці з камери БПЛА, яку отримує оператор. Технологію не можна назвати надійною: у разі втрати зв'язку з дроном картинка обривається. Безпілотник Mohajer-6 досить великий, його швидко засічуть і зіб'ють мобільні групи ППО. З цієї ж причини ЗСУ стали менше застосовувати на фронті турецькі Bayraktar TB2", – пояснив експерт.

До того ж Згурець наголосив, що поставка не є проривом, а лише логічно доповнює поставку самого дрона, бо ракета – це звичайний боєприпас до нього.

"Це не початок поставок, а скоріше супутнє озброєння для дрона Mohajer-6. Безпілотник легко збивається і говорити про особливу зміну фронтової ситуації немає сенсу. Кооперація Тегерана і Москви триває, що підтверджує тенденцію взаємодії країн щодо БПЛА", - додав він.

Попри резонансність цієї новини, не вважає це аж такою загрозою для ЗСУ і український військовий експерт Олександр Коваленко. Він погоджується, що подібний БПЛА збивати вже не є проблемою, а отже підлітати ним впритул до лінії фронту, щоб скинути авіабомбу, означає майже на 100% втратити його.

Росіяни могли би вирішити проблему швидкості, змінивши носій, наприклад, оснастити ракетами Qaem свої Су-25. Але тут є інша проблема - літак занадто швидкий, набагато швидший за дрон, тож пуск ракети з нього робить її ледь керованою, а отже неефективною. А як думаєте ви, чи стануть нові авіабомби проблемою для ЗСУ? Напишіть про це у коментарях.

Союз Росії та Ірану

Але поява цієї ракети свідчить про те, що російсько-іранські відносини – не у кризі через смерть президента Ірану Раїсі, як хтось міг прогнозувати. Взаємодія “осі зла” триває і, на жаль, може зміцнюватися.

Іран змушений допомагати РФ, бо залежить від неї. І смерть “тегеранського м’ясника” Ібрагіма Раїсі нічого не змінила. Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістці ТСН Ользі Кошеленко з Вашингтона розповів Реза Пахлаві - спадковий принц Ірану, який вже 45 років живе в столиці США. Через революцію 1979 року, що усунула монархію і привела до влади релігійних лідерів, його родина не може повернутися додому.

Між Тегераном і Москвою давні стосунки. І чим слабшим стає іранський режим, тим більше він залежить від підтримки Росії. А Росія, своєю чергою, використовує ресурси Ірану. Тому Іран продає Росії дрони і ракети для війни проти України.

Самий же Іран, попри яскраву картинку, яку продукують місцеві пропагандисти та владна верхівка, не такий вже і монолітний. Реза Пахлаві упевнений, серед людей підтримка режиму релігійних фанатиків на його Батьківщині не така вже й висока. Проте чекати, що іранцям дадуть вільно вибрати наступника Раїсі – безглуздо. І змін політики Ірану очікувати також поки що зарано.

Додамо, віднедавна Росія для завдання ударів по території України почала запускати "Шахеди", зібрані з деталей не в Ірані, а на російській території.

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