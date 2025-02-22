Росія передала тіла полонених, нібито загиблих в катастрофі Іл-76: що встановила експертиза

В Україні проведено експертизу тіл 62 українських військовополонених, які начебто загинули внаслідок падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ. Їх було передано з Росії у грудні 2024 року - майже через рік після інциденту з російським літаком.

Про це повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко в інтерв’ю “Укрінформу”.

“Від родин, які звертаються до Коордштабу, знаємо про майже 50 попередніх збігів останків, що передали росіяни, із ДНК родичів”, - сказав він.

При цьому Охріменко наголосив, що немає жодних доказів того, що останки, які передала держава-агресорка, є тілами українських військовополонених, які начебто перебували в літаку Іл-76.

“У цій справі СБУ проводить розслідування”, - додав він.

Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській області впав літак Іл-76, і всі присутні на борту загинули. Росіяни заявили, що в літаку перебували українські військовополонені. Після інциденту в ГУР Міноборони України заявили, що опублікований росіянами список загиблих – це справді українці, яких подавали на обмін.

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