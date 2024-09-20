Росія передбачала вторгнення ЗСУ до Курської області - The Guardian

В середині червня з'явилося більш конкретне попередження про плани України "в напрямку Юнаківка - Суджа з метою взяти Суджу під контроль".

Російське військове командування передбачало вторгнення України в Курську область ще за кілька місяців до цього.

Про це пише The Guardian посилаючись на захоплені документи МВС, ФСБ і армії Росії з Курської області, якими бійці ЗСУ поділилися з журналістами.

"Деякі з документів є друкованими наказами, розісланими в різні підрозділи, а інші - рукописні журнали, в яких фіксуються події та проблеми на конкретних позиціях. Найбільш ранні записи датовані кінцем 2023 року, а найостанніші документи датовані всього шістьма тижнями до того, як Україна почала вторгнення в Курську область 6 серпня. Переважно це документи з підрозділів 488-го гвардійського мотострілецького полку, зокрема, з другої роти 17-го батальйону", - пише видання.

В одному із записів від 4 січня йшлося про "можливість прориву державного кордону" українською армією і віддавався наказ посилити підготовку до відбиття будь-якого нападу.

Зокрема, у середині березня підрозділам на кордоні було наказано посилити оборонні рубежі та організувати додаткові навчання в рамках підготовки до українського транскордонного нападу.

"А вже в середині червня з'явилося більш конкретне попередження про плани України "в напрямку Юнаківка - Суджа з метою взяти Суджу під контроль". Також було передбачено, що Україна спробує знищити міст через річку Сейм, щоб порушити російські лінії постачання в цьому регіоні, що згодом і сталося", - пише видання.

Крім того, в документах йдеться про уявлення російської тактики за останній рік.

"Так, в одному випадку йдеться про необхідність створення несправжніх окопів і позицій, щоб заплутати українські розвідувальні безпілотники. "Необхідно створити моделі танків, бронемашин і артилерійських установок, а також манекени солдатів, і періодично переміщати їх", - йдеться в одному з наказів.

Додамо, українські військові продовжують просуватися у Курській області РФ. Зокрема, на схід від Веселого.

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