Росія перекидає до України військових з Сирії: чи змінить це ситуацію на Донбасі

Росія перекидає до України військових з Сирії: чи змінить це ситуацію на Донбасі

Росія перекидає в Україну для ведення бойових дій свої підрозділи, які дислокувалися в Сирії.

Чисельність військових РФ у Сирії становить близько 6 тисяч.

Про це повідомив в ефірі УНІАНу військовий експерт Олег Жданов.

"З 2020 року там перебувають строковики. Там контрактників дуже мало. Держдума дозволила, щоб там перебували строковики. Рсія тому і припинила активні бойові дії в Сирії, тому що основний контингент там солдати-строковики", - сказав Жданов.

Він додав, що це є геополітичною поразкою Росії, оскільки вихід РФ змінить баланс сил в Сирії, але перекидання сил РФ в Україну нічого суттєво не змінить.

"Там частина морська, вона взагалі не вплине на хід подій в Україні. Та частина, яка більша, там близько 4 тисяч, вона загалом укмплектована зі строковиків, там дуже мало контрактників. А от ситуація в Сирії кардинально зміниться - там гравці Туреччина, Ізраїль, Іран", - сказав Олег Жданов.

Нагадаємо, в Офісі президента відреагували на указ російського диктатора Володимира Путіна перекинути до України військові сили із Сирії.

Радник ОП Михайло Подоляк вважає, що "Москва підкинула трохи дров у жерло війни в Україні, які нічого не вирішують". І додав з гумором, що план Путіна про захоплення України за три дні "був чудовий, як швейцарський годинник".