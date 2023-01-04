Росія перекидає на північ Криму нові військові підрозділи: що відомо

Окупанти програють, тому створюють захисні споруди там, де можуть, каже представник ГУР Андрій Черняк.

Росія передислоковує на північ Криму нові військові підрозділи і продовжує будувати оборонні споруди. Так росіяни намагаються утримати окуповані території і зберегти сухопутний коридор до Криму.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк, передає пресслужба ГУР.

"У цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області, узбережжя Азовського моря, також у їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря. Але країна-окупант не змогла реалізувати жодних планів в Україні. Враховуючи, що наші закордонні партнери поставляють нам нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор до Криму, звичайно, не є безпечним. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території", – сказав Черняк.

Представник ГУР додав, що загарбники стягують на північ Криму нові військові підрозділи. Також вони продовжують будувати оборонні споруди як на півночі тимчасово окупованого півострова, так і на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

"Вони програють, тому створюють захисні споруди там, де можуть, розуміючи, що їм доведеться вести на цих рубежах бойові дії", – підсумував Черняк.

Нагадаємо, за словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, насамперед росіяни хочуть втримати окуповані території на півдні України та зберегти сухопутний коридор до Криму. Також загарбники можуть мати на меті розширення меж захоплених територій держави. Насамперед вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Зазначимо, що окупанти перетворюють морський порт у Маріуполі на військову базу.

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