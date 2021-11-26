Росія перекидає свої війська до анексованого Криму - розвідники Janes

Росія перекидає свої війська до анексованого Криму - розвідники Janes

Звозити техніку та війська до Криму росіяни почали минулого тижня.

Росія перекидає війська не територію незаконно анексованого нею Криму.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 26 листопада.

Про збільшення військової підтримк РФ на півострові повідомляє американське видання Bloomberg з посиланням на всесвітню оборонно-розвідувальну компанію Janes. За їхньою інформацією, звозити техніку та війська до Криму росіяни почали минулого тижня.

Серед військ, які відправили до Криму, 34-а мотострілецька бригада та 42-а гвардійська мотострілецька дивізія Російської Федерації. Відеодокази цього напередодні опублікувала група журналістів "Conflict Intelligence Team".

Росія перекидає війська не територію незаконно анексованого нею Криму

Своєю чергою, журналісти Bloomberg заявляють: Кремль коментувати будь-що про нарощення військ на кордоні з Україною відмовляється. Там називають це внутрішньою справою.

Нагадаємо, Росія продовжує стягувати свої війська до українського кордону. Там уже сконцентровано майже 100 тисяч російських військових. За прогнозами, РФ готується напасти на Україну наприкінці січня, або на початку лютого 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в разі атаки з боку Росії Україна призве близько 200 тис. резервістів.

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