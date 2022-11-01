Росія перекинула до Білорусі винищувачі з "Кинджалами" - британська розвідка

За повідомленням розвідки Великої Британії, Росія перекинула на територію Білорусі винищувачі-перехоплювачі, які здатні нести ракети "Кинджал". У розвідці вважають, що таким чином РФ подає сигнал Заходу та дедалі більше втягує Білорусь у війну.

Про це йдеться у розвідогляді Міноборони Великої Британії.

"Фото показали, що 2 літаки-перехоплювачі МіГ-31К ймовірно були припарковані на аеродромі Мачулищі в Білорусі 17 жовтня, а поряд з ними у земляному насипі розмістили великий контейнер, в якомуможуть перебувати ракети повітряного базування AS-24 KILLJOY "Кинджал")", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше "Кинджали" загалом були на озброєнні у Білорсуі, а Росія взяла їх на озброєння у 2018 році.

"Скоріш за все РФ розгорнула ракети для того, щоб надіслати повідомлення Заходу і представити Білорусь як дедалі більш втягнену у війну країну", - вважає британська розвідка.

Нагадаємо, що за повідомленням української військової розвідки, вже цього місяця РФ може застосувати в Україні іранські балістичні ракети з дальністю до 700 кілометрів.

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