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Росія перекинула до кордону з Україною снайперів-новачків: хто - у зоні ризику

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Росія перекинула до кордону з Україною снайперів-новачків: хто - у зоні ризику

Росія перекинули до кордону з Україною снайперів-новачків / Фото: Associated Press

Тих, хто не здасть іспити, буде ліквідований.

Росія перекинули до кордону з Україною 80 снайперів-новачків. Це випускники військових структур, які мають здати іспити в бойових умовах.  

Про це інформує Центр національного спротиву.

За їхніми даними, так звані навчання окупанти будуть проводити вздовж меж Сумської області.

 "Проте є висока ймовірність того, що іспити нові снайпери не здадуть й будуть ліквідовані", - зауважили у Центрі.

Також там нагадали, що раніше окупанти перекинули спецпідрозділи ГРУ у Брянську й Курську область для боротьби з російськими партизанами. Зокрема,  до Тьоткіно (Курська область) до Суземки (Брянська область), перекинуті 50 військовослужбовців спецпідрозділів ГРУ для боротьби з партизанами.

Як повідомляли раніше, через постійні обстріли на Сумщині оголосили про підготовку до евакуації людей з 5-кілометрової зони прикордоння. Голова ОВА Володимир Артюх повідомив, що евакуація жителів Сумщини із прикордоння – "це необхідність, яка назріла вже давно".

Евакуація розпочнеться тільки після того, як жителям прикордоння роз’яснять їхні права, забезпечать необхідні засоби й ресурси. А також після того, як кожна родина у прикордонних населених пунктах буде готова до переміщення.

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Перегляди
730
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