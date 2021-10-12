Росія перетворює Крим у ядерний відстійник: над півостровом нависла екологічна загроза

Буданов наголошує, що Путін фактично використовує уроки радянської ядерної пропаганди.

Дії російської окупаційної адміністрації на Кримському півострові можуть призвести до екологічної катастрофи у всьому Чорноморському регіоні.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки МО України бригадний генерал Кирило Буданов.

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“Тактична ядерна зброя в Криму, а тепер ще й намір розмістити на окупованому українському півострові установки зі збагачення урану, виробництво матеріалів подвійного призначення і застосування технологій, пов’язаних з ядерною зброєю, – все це може перетворити Крим у ядерний відстійник. Екологічна ситуація в цілому регіоні буде під загрозою”, – написав він на сторінці у Facebook.

За його словами, починаючи від 1999 року, РФ різко змінила ядерні положення Концепції національної безпеки і почала відстоювати "принцип деескалації" в своєму ядерному шантажі. Головна роль відводиться тактичній ядерній зброї.

"Постійні погрози застосування такої зброї в конвенціональних цілях покликані створити атмосферу “ядерного психозу” як у самій Росії, так і в сусідів", – зазначив він.

Керівник ГУР МО України наголошує, що Путін фактично використовує уроки радянської ядерної пропаганди, яка мала на меті залякування Заходу, але призвела насправді до формування стратегії взаємного гарантованого знищення (mutual assured destruction, MAD).

Буданов переконаний, що в основі такої позиції російських тактиків і стратегів є тверде переконання, що якщо Росія погрожуватиме використанням ядерної зброї, то ворог буде змушений піти на поступки.

“У кращих традиціях холодної війни режим Путіна досягає психологічного ефекту так званого балансування низки країн “на межі війни”. Ядерні маневри Росії в Арктиці, ядерні погрози країнам Східної Європи, а також програма ядерного розгортання в Криму, що створює проблеми всьому Чорноморському регіону, – це єдиний фронт нестабільності та непевності”, – наголошує він

На його думку, в контексті екологічної загрози, що нависла над Кримом від ядерних намірів РФ, ми повинні консолідувати зусилля всіх країн Чорноморського регіону та Східної Європи щодо протидії таким намірам російського режиму.

"На карту поставлено майбутнє не лише Криму та України, але й усієї Європи. Ми повинні чітко сказати на весь світ: “Ні ядерному відстійнику в Криму!", – зазначає бригадний генерал Кирило Буданов.

Нагадаємо:

Заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила, що Росія в тимчасово окупованому нею Криму розмістила потенційні носії ядерної зброї й надалі розвиває військову інфраструктуру на анексованому півострові.

Колони військової техніки в Криму

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