Росія перевезла Януковича до Мінська та хоче проголосити його "президентом України" - ЗМІ

Росія перевезла Януковича до Мінська та хоче проголосити його "президентом України" - ЗМІ

РФ хоче повернути Януковича до України.

Російські окупанти перевезли втікача Віктора Януковича до Мінська та планують його проголосити "президентом України".

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що за одним зі сценаріїв його спробують оголосити "президентом України" у Білорусі.

"Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу", - йдеться у повідомленні.