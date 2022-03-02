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Росія перевезла Януковича до Мінська та хоче проголосити його "президентом України" - ЗМІ

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Росія перевезла Януковича до Мінська та хоче проголосити його "президентом України" - ЗМІ

УНІАН

РФ хоче повернути Януковича до України.

Російські окупанти перевезли втікача Віктора Януковича до Мінська та планують його проголосити "президентом України". 

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на дані розвідки. 

Зазначається, що за одним зі сценаріїв його спробують оголосити "президентом України" у Білорусі.

"Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу", - йдеться у повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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