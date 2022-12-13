"Росія піднімає ставки": експерт розповів, про що свідчить раптова перевірка боєготовності армії Білорусі

РФ намагається здійснити сильний психологічний тиск на Україну, лякаючи наступом з Білорусі. Навіть, якщо Лукашенко погодиться вступити до сухопутної частини війни, то його військам, швидше за все, не вдасться пройти оборонні рубежі і перебіг війни це не змінить.

Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник під часу телемарафону.

Експерт детальніше розповів, про що свідчить раптова перевірка боєготовності армії Білорусі.

"Вона свідчить про те, що Росія піднімає ставки, наголошу, що саме Росія, а не Білорусь. Немає такої суб'єктної держави, як Білорусь. Лукашенко нелегітимний і нелегальний, як з точки погляду власного народу, так і з широкого міжнародного контексту. І Путіну насправді потрібно, щоб Білорусь офіційно вступила у сухопутну частину війни з Україною, бо нагадаю, важкі ракетні удари таки відбуваються збоку Білорусі. Тобто, по-факту, вони вже перебувають з нами у війні", - сказав він.

На думку, експерта, зараз відбувається спроба серйозного психологічного тиску на Україну, насамперед на населення, щоб воно піддалося страху і потенційній паніці, мовляв, що із північного кордону вдаре ворог і буде непереливки.

"Наголошую, що навіть, якщо цю чорну лінію Лукашенко і перейде, якщо і відважаться якісь їхні підрозділи зайти на нашу територію (а поки що те, що там пересувається, на мій погляд, не становить якоїсь кардинально великої загрози, щоправда, не відміняє того божевілля, яке може статися), то гарантую всім, їм буде непереливки. Українська лінія Маннергейма кратно посилена, побудована. Пройти ці оборонні рубежі ворогу буде неймовірно дорого. Я впевнений, що вони його не пройдуть, навіть, якщо відважаться. Чи відволічуться якісь сили і засоби в обов'язковому порядку? Чи буде дошкульно і боляче? Буде дошкульно і боляче, однак хід війни жодним чином не переламає", - сказав Черник.

На його думку, щоб змінити перебіг війни, потрібно щонайменше корпус із 50 тисяч, якого їм ніде взяти. "Але разом з тим, не применшуємо небезпеки. Божевілля збоку Лукашенка може статися. Ну, а якщо станеться, то ласкаво просимо до пекла", - підсумував експерт.

Загроза з боку Білорусі

У вівторок, 13 грудня, диктатор Лукашенко доручив керівництву ЗС РБ розпочати перевірку бойової готовності білоруської армії. Крім того, білоруська армія облаштовуватиме мостові переправи через дві річки. Утім, ці річки розташовані далеко від українського кордону, тому говорити про безпосердню підготовку до нападу поки не доводиться.

Українські прикордонники прокоментували раптову перевірку боєготовності військ Білорусі. Речник ДПСУ Андрій Демченко наголосив, що поки загрози нового вторгнення немає.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба допускає, що Росія може відновити спробу великого наступу наприкінці січня-лютого 2023 року. Утім, Україна робить усе можливе, щоб не допустити цього.