Росія підняла військові літаки над Чорним морем на тлі Sea Breeze

Винищувачі і бомбардувальники РФ відпрацювали подолання ППО кораблів умовного супротивника.

Російські військові провели над Чорним морем тренування авіації з нанесення ракетних і бомбових ударів по кораблях умовного противника на тлі міжнародних навчань Sea Breeze-2021 за участі України, США і країн НАТО.

Про це із посиланням на Чорноморський флот ВМФ Росії повідомляє "Интерфакс".

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Зазначається, що навчальні завдання виконували понад 10 літаків, зокрема багатоцільові винищувачі Су-30СМ, фронтові бомбардувальники Су-24М, винищувачі-бомбардувальники Су-34 і винищувачі-перехоплювачі Су-27.

"Перед початком спільних польотів літаків ЧФ і ПВО (Південного військового округу) екіпаж літака-амфібії Бе-12 зі складу Морської авіації виконав розвідку умовних цілей в акваторії Чорного моря", - заявили у російському ЧФ, додавши, що льотчики відпрацювали виконання простих і складних польотних завдань з середніх і малих висот.

"Для знищення "противника" у морі льотчики виконували захід на бойовий курс в складі пар і поодиноко з відпрацюванням умовних ракетних і бомбових ударів по мішеневих позиціях, що імітували загін надводних кораблів умовного супротивника. Роль загону кораблів умовного супротивника виконували великі десантні кораблі "Саратов" і "Орськ", - повідомили військові РФ.

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Нагадаємо, що 28 червня у Чорному морі розпочалися спільні американо-українські навчання Sea Breeze 2021, в ході яких учасники мають відпрацювати різні бойові сценарії, зокрема маневри на суші, зіткнення десантних кораблів і водолазні операції.

За два дні до цього у Чорне море увійшов американський есмінець Arleigh Burke USS Ross. Окрім того, від 14 червня у Чорному морі також перебуває британський есмінець Defender і нідерландський фрегат Evertsen.

Як повідомлялося, уряд Нідерландів готує офіційне звернення до Росії через інцидент із вдаваними атаками винищувачів РФ на фрегат Zr.Ms. Evertsen у Чорному морі.

Окрім того, 23 червня, Міноборони Росії заявило про відкриття попереджувального вогню в бік британського есмінця HMS Defender. Водночас у Великій Британії цю інформацію заперечили.

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