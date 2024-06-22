Росія підступно вдарила по Харкову: стали відомі останні подробиці (фото)

Кількість постраждалих збільшилась до 56, серед них є діти.

Через ворожі обстріли Харкова загинули троє людей, ще 56 постраждали, у тому числі двоє дітей. Попередньо, військові РФ застосували по місту чотири УМПБ Д-30.

Про це повідомляє Національна поліція, яка документує наслідки воєнних злочинів росіян.

22 червня близько 15:30 військові РФ завдали удари по Харкову. На місця подій оперативно виїхали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, зупинку громадського транспорту, магазини, автомобілі, громадський транспорт. Також зафіксовані влучання по території екопарку та підприємству. Серед поранених двоє дітей 12 та 13 років.

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Шестеро громадян, серед яких один чоловік, чотири жінки та одна дитина, перебувають у важкому стані. Усі постраждалі внаслідок обстрілу росіян цивільні люди. Жінка загинула на зупинці тролейбусу, чоловік йшов по вулиці й опинився в епіцентрі вибуху. Ще один загиблий чоловік – охоронець підприємства.

"Важко сказати, скільки під завалами може бути людей. Зараз триває рятувальна операція. Ми ретельно вивчаємо залишки будівлі, щоб вилучити частини керованої авіабомби, у нас є інформація, що росіяни вдарили керованими авіабомбами УМПБ Д-30", – зазначив керівник поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Нагадаємо, з'явилося відео моменту "прильоту" КАБ по центру Харкова.

Момент "прильоту" КАБ по центру Харкова

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