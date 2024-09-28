Росія планувала новий наступ на Київ: експерт пояснив важливість операції на Курщині

Російські загарбники активно готувались до проведення наступальної операції на Сумщині, з планами просуватись вглиб України.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт Іван Киричевський.

Він заявив, що у росіян дійсно були плани наступати на Сумщину і початок такої операції було лише питанням часу.

"Щобільше, росіяни не просто готувались ударити по нас на території Сумщини й розтягнути наші сили, це загрожувало нам обвалом всього фронту. Щодо інформаційної та емоційної частини операції ЗСУ в Курській області, то ми вже другий рік йдемо по серединному сценарію. З одного боку в нас справи йдуть гірше, ніж хотілось би, а з іншого — краще, ніж могло б бути", - заявив Киричевський.

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Він заявив, що ідеальним би варіантом було б, якби ЗСУ вистачало сил та засобів на масовані операції на Курщині й великі контроперації на сході.

"Втім, вийшло так, що ми змушені були діяти обмеженими силами на Курщині", - пояснив Киричевський.

Експерт заявив, що операція ЗСУ у Курській області унеможливила наступ на Сумщині.

"Якби наші війська не почали діяти на території Курської області, то зараз ми реально починали б говорити категоріями настільки далеко російським танкам залишилось до Києва. От буквально про це стояла ціна питання. І наші люди начеб то розуміють, що російські ЗМІ не потрібно читати, але це роблять. Читати російські ЗМІ під час війни майже те ж саме, що їсти недогризки з землі. До чого я все це веду. В перший тиждень операції ЗСУ на Курщині не було жодної офіційної кваліфікації цих дій. І це правильно. Наші ж люди, пішли читати "хороші" російські ЗМІ. І складалось враження, що на Курщині не було серйозного російського угруповання й жодних фортифікацій. Були тільки російські "хлопчики в трусиках", які стояли з плакатами "welcome". От саме тому й виникли дискусії про те, а чи потрібно було відволікати наші сили та засоби на цю операцію. Даруйте, але 30 тисячне угруповання російських військ могло б просуватись на Суми. І якби не превентивна операція ЗСУ на Курщині, то ми б зараз обговорювали Сумську область, як зону активних бойових дій. Зокрема, штурм Сум і тому подібне", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ продовжили штурми в Курській області.

Крім того, ми раніше інформували, що ФСБ не може зупинити просування ЗСУ в Курській області.

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