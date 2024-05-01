Росія планує до 9 травня завершити перегрупування та розгортання військ: експерт пояснив, що це означає

Наразі уже розгорнуті сили у трьох російських прикордонних до України областях.

Російське командування продовжує процес оперативного розгортання та перегрупування військ на фронті та у прикордонні до України.

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний Спротив" Костянтин Машовець.

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За його словами, Росія розгортає сили угрупування "Сєвєр", зокрема у зону його відповідальності (прикордоння - Брянская, Курська та Бєлгородська обл.) переміщаються сили й засоби (новосформовані) зі складу 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу, а саме:

підрозділи 128-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр), до одного мотострілецького батальйону (мсб), гаубична артилерійська батарея (габатр), танкова рота, всього - до 3-х ешелонів, райони розвантаження та зосередження в Курській обл.

підрозділи 30-го мотострілецького полку (мсп) 72-ї мотострілецької дивізії (мсд), 2 мсб, танковвий батальйон\тб, гаубичний артилерійський дивізіон\гадн, реактивну артилерійську та зенітну ракетну артилерійську батареї\реабатр, зрабатр, розвідувальну, інженерно-саперну, управління, ремонтно-відновлювальну та медичну роти, взвод БПЛА), всього - до 10-ти ешелонів, район розвантаження та зосередження також в Курській обл.

197-й окремий батальйон управління (обу), до 1 ешелона, також у Курську обл.

"Командування УВ "Сєвер" планує завершити переміщення визначених сил й засобів 44-го АК й процес їх оперативного розгортання у період до 7-8-го травня. Наразі уже розгорнуті сили у трьох російських прикордонних областях. Сили й засоби "Сєвер" нараховують трохи менше 50 тисяч в\сл (49.8 - 49.9 тисяч)", - додав Машовець.

Окрім цього, експерт зауважує, продовжується розпочате нещодавно переміщення ряду частин та підрозділів зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії із смуги дії УВ "Днєпр" (Оріхівський напрямок) у смугу дії УВ "Запад" (або у смугу дії УВ "Юг", Краматорський напрямок). Переміщення - Луганська обл.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, як змінилася ситуація на фронті за останню добу.

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